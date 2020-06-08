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В Москве ещё 1633 человека вылечились от коронавируса

Общее количество людей, поборовших болезнь, превысило 104 тысячи.

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Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 1633 пациента, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек, — сказала она.

Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получают соответствующие рекомендации. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Кроме того, в Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент с подтверждённой пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус.

Ранее создатель российского препарата против CoViD-19 рассказал о его особенностях.

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