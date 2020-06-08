Психолог объяснила, как CoViD-19 отразится на готовности выпускников к сдаче ЕГЭ

Несколько месяцев дистанционной учёбы и подготовки к Единому государственному экзамену не должны существенно отразиться на результатах выпускников. Таким мнением поделилась руководитель Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России доктор педагогических наук Светлана Лазуренко.

Она пояснила, что выпускники уже взрослые и начали готовиться к сдаче ЕГЭ достаточно давно. При этом эксперт подчеркнула, что кому-то из школьников удалённый режим позволил лучше сконцентрироваться на подготовке.

— У данной ситуации, как и у любой другой, есть свои плюсы и свои минусы. Но у определённой части школьников, конечно, могут возникнуть психологические трудности, — приводит её слова ТАСС.

Лазуренко добавила, что в случае необходимости любой подросток может получить психологическую помощь дистанционно. Более подробно об условиях можно узнать на сайте Российского психологического общества и Российской академии образования.