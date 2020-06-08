Живут с сородичами и не попрошайничают у моряков. Учёные рассказали о бывших заложниках "китовой тюрьмы"

Косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы" в Приморье, прижились в диких семьях сородичей и уплыли в Тихий океан. При этом упитанных белух часто видят на побережье края и они не боятся приближаться к людям. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Всероссийского научного-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во Всемирный день океанов, который отмечается восьмого июня.

Десять косаток перевезли и выпустили в Шантарском районе Охотского моря с 26 июня по 28 августа прошлого года, а белух транспортировали восемью партиями, и последние 50 особей отправились на свободу 8−11 ноября у побережья Приморья в районе Лазовского государственного природного заповедника.

Отмечается, что поначалу косатки оставались в том районе, где их выпустили, однако позже, в ноябре−декабре 2019 года, уплыли в северную часть Охотского моря, к местам традиционного скопления этого вида в зимний период; некоторые особи вышли курильскими проливами в Тихий океан.

А выпущенные белухи, наоборот, не торопятся покидать акваторию побережья Приморья, которая не является местом обитания полярных дельфинов, и остаются там до сих пор. Их часто видят рыбаки, местные жители и волонтёры экологических организаций.

— Все наблюдения свидетельствуют о том, что животные ведут активный образ жизни, охотятся в прибрежной зоне и выглядят вполне упитанными. В отличие от диких сородичей, эти белухи не боятся людей и судов, однако не попрошайничают и не принимают рыбу, порой бросаемую за борт сердобольными гражданами, — рассказали учёные.

Специалистов волнует дальнейшая судьба белух: уйдут они в родные места в Охотское море или образуют новую популяцию в водах Приморья, расширив ареал обитания.