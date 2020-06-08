В Приморье водитель "нырнул" в залив вместе с машиной — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Приморском крае на острове Русский автомобилист не справился с управлением и на полной скорости въехал в залив. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулём, был пьян.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что машина даже не пытается притормозить. Водителю удалось выбраться до того, как автомобиль пошёл ко дну, в результате инцидента никто не пострадал. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, рассказывают, что мужчина вылез из транспортного средства со словами "Враги не дождутся", сообщает VladNews.