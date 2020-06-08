Спасатели собрали более 650 кубометров топлива после разлива в Норильске

Спасатели Морспасслужбы РФ во время устранения последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске с первого июня смогли собрать более 650 кубометров топлива. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

В ведомстве уточнили, что собранная жидкость фактически является немного "разбавленным водой дизтопливом". Специалисты продолжают работать круглосуточно в две смены.

Отмечается, что накануне к отряду из 16 сотрудников Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы присоединилось семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов.