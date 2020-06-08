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Спасатели собрали более 650 кубометров топлива после разлива в Норильске

Специалисты продолжают работать круглосуточно в две смены.

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Фото © Росморречфлот

Спасатели Морспасслужбы РФ во время устранения последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске с первого июня смогли собрать более 650 кубометров топлива. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

В ведомстве уточнили, что собранная жидкость фактически является немного "разбавленным водой дизтопливом". Специалисты продолжают работать круглосуточно в две смены.

Отмечается, что накануне к отряду из 16 сотрудников Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы присоединилось семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов.

Лайф писал, что авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал устранить разлив топлива за счёт компании.

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