Спасатели собрали более 650 кубометров топлива после разлива в Норильске

Спасатели Морспасслужбы РФ во время устранения последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске с первого июня смогли собрать более 650 кубометров топлива. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.
В ведомстве уточнили, что собранная жидкость фактически является немного "разбавленным водой дизтопливом". Специалисты продолжают работать круглосуточно в две смены.
Отмечается, что накануне к отряду из 16 сотрудников Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы присоединилось семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов.
Лайф писал, что авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал устранить разлив топлива за счёт компании.