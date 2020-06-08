В мэрии Москвы рассказали о льготном кредитовании бизнеса

Московские предприниматели получили по программе льготного кредитования уже более трёх миллиардов рублей, в ближайшее время компании и бизнесмены получат ещё 12,5 миллиарда. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что Правительство Москвы заключило соглашения с 11 крупнейшими банками, чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит.

— Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше трёх миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат ещё 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены, — добавила она.

Как уточняется, к настоящему моменту предприниматели подали заявки на общую сумму 180 миллиардов рублей, часть обращений рассматриваются. Получить поддержку можно вне зависимости от сферы деятельности и цели займа. Единственным условием для получения поддержки является регистрация бизнеса на территории города.