Финансовая хитрость. Какие услуги банки навязывают клиентам

Кредитные организации этим летом стали активно навязывать разные услуги. Более того, вместо одного продукта клиент может получить совершенно другой. Лайф выяснял, за что приходится переплачивать клиентам и как распознать ненужную вам услугу?

Из-за коронавируса потери понесли в том числе и менеджеры банков. Часто их премия зависит от того, сколько дополнительных услуг они успешно предложили своим клиентам. На фоне коронавируса интерес к таким предложениям стал падать. При этом менеджеры всеми силами пытаются сохранить свои доходы и стали активно навязывать совсем ненужные клиентам услуги.

В июне этого года Игорь из Ногинска отправился в банк, чтобы получить потребительский кредит. Сотрудница оформила заявку. Мужчина запрашивал 300 000 руб., но по договору оказалась сумма 398 000. Оказалось, что менеджер навязал молодому мужчине четыре страховые программы, мотивировав тем, что без них в кредите будет отказано. В число таких программ вошли добровольное страхование жизни по кредиту (75 000 руб.), защита автомобиля (3000 руб.), защита имущества (3000 руб.) и юрист (3000 руб.). Между делом молодому мужчине оформили и кредитную карту. Возмущённый Игорь теперь ищет правды, названивая на горячую линию банка.

Подобных примеров на форумах банков немало. Директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев подтверждает, что действительно зарплаты рядовых сотрудников банка очень низкие и большая часть их доходов зависит от премий и бонусов, которые полагаются им за проданные допуслуги.

— С этим всё довольно жёстко: если работник не будет "впаривать" страховку или карты, то его ждёт как минимум неприятный разговор с начальником, штрафы или даже увольнение. Другими словами, продержаться дольше испытательного срока способны далеко не все претенденты, — говорит Арсений Дадашев. — Именно об этом стоит помнить каждый раз, когда вам предлагают какую-либо услугу — от страховки и кредиток до услуг персональных менеджеров. Они гарантированно увеличат стоимость банковского обслуживания и редко способны принести какую-либо выгоду клиенту.

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, в последнее время традиционный банковский заработок на кредитовании всё более рискован для банков. В таких условиях кредитные организации стремятся получить доход на безрисковых операциях без собственных вложений. Поэтому явное и неявное навязывание финансовых услуг стало настоящим трендом. Направлен он зачастую против клиента. Такая недобросовестная продажа услуг называется красивым словом "мисселинг".

Миссия мисселинга заключается в следующем. Банк может включить, например, страхование при выдаче кредита или кредитной карты. Причём зачастую это не афишируется заранее. И клиент при пользовании, например, кредитной картой может не сразу обнаружить списания его средств в качестве оплаты страхования невозврата кредита. Больше покупаешь по кредитной карте — выше и платежи по страховке. Оказывается, при подписании договора человек не поставил нужную "галочку" в графе отказа от страховки. И банк автоматически списывает средства. Или при оформлении иного продукта — вклада, счёта и прочего — банк выдаёт карту с платой за обслуживание, которая не всегда нужна клиенту.

— Другой пример — человек приходит продлить свой вклад, а вместо него банк предлагает вложения в свои облигации, на индивидуальные инвестиционные счета, в накопительное страхование жизни, НПФ и прочее. Такие продукты могут быть действительно выгоднее вклада, но имеют массу нюансов, более сложные обладают более высокими рисками, — рассказывает Марк Гойхман.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, одна из самых распространённых услуг, которую навязывают банки, — это платная кредитная или дебетовая карта. В каждом банке есть целая линейка разных карт от обычной до платиновой для VIP-клиентов, которые отличаются предоставляемыми сервисами или дополнительными бонусами, а соответственно, ценой обслуживания. Ежегодное обслуживание по картам находится в диапазоне от 600 до нескольких тысяч рублей. Обычно люди соглашаются на средний вариант — золотая или серебряная карта. Стоимость обслуживания таких карт в районе 3000 рублей. Такой выбор обусловлен тем, что сумма платежа в масштабах года не очень высокая, по карте даётся ряд привилегий, а также карта даёт некий статус владельцу.

Как спастись от ненужных трат

Арсений Дадашев добавил, что ещё одной из самых распространённых услуг финансовых организаций является договор страхования.

— Следует помнить, что от него всегда можно отказаться, но в этом случае вырастет стоимость кредитования — за риск необходимо платить, — рассказал специалист. — Для того чтобы определиться, какой вариант будет более выгодным, стоит самостоятельно рассчитать размер переплаты, благо в Интернете есть специальные калькуляторы, упрощающие процесс.

Арсений Дадашев рекомендует в качестве самозащиты разговаривать с сотрудниками максимально уверенно. Если вам не нужна кредитная карта, то и брать её не стоит даже тогда, когда сотрудник предлагает взять её на всякий случай: "Пусть полежит, а вдруг пригодится". У каждой кредитки есть срок бесплатного обслуживания, и как только он закончится, банк запустит начисление комиссии.

В случае с инвестиционными продуктами Арсений Дадашев подчёркивает, что здесь без предварительного изучения темы не обойтись. Как правило, банки пытаются продать ИСЖ или ПИФы, расписывая лишь положительные моменты и умалчивая, например, о том, что подобные операции не подпадают под систему страхования вкладов. Кроме того, работники зачастую дезинформируют клиента о потенциальной доходности.