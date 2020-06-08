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В Сиэтле неизвестный въехал в толпу людей и открыл огонь — видео

В результате инцидента пострадал один человек.

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Фото © Twitter / Shaun King

На акциях протеста в Сиэтле, штат Вашингтон, неизвестный въехал на автомобиле в толпу людей. Как сообщает The Seattle Times, после того как к нему подбежали митингующие, он начал стрелять.

В результате происшествия пострадал один мужчина, пытавшийся ударить водителя, пока тот находился внутри авто. После инцидента его доставили в больницу.

Открывшего огонь задержали сотрудники полиции. Сейчас они разбираются в произошедшем.

Напомним, акции протеста в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от травм, полученных при жёстком задержании полицейскими 25 мая. С тех пор в стране начались непрекращающиеся беспорядки, жертвами которых стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.

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