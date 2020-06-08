В Сиэтле неизвестный въехал в толпу людей и открыл огонь — видео

Фото © Twitter / Shaun King

На акциях протеста в Сиэтле, штат Вашингтон, неизвестный въехал на автомобиле в толпу людей. Как сообщает The Seattle Times, после того как к нему подбежали митингующие, он начал стрелять.

В результате происшествия пострадал один мужчина, пытавшийся ударить водителя, пока тот находился внутри авто. После инцидента его доставили в больницу.

Открывшего огонь задержали сотрудники полиции. Сейчас они разбираются в произошедшем.