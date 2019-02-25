Памела Андерсон попросила Путина помочь освободить косаток из "китовой тюрьмы"

Актриса также поблагодарила Правительство России за принятые меры по прекращению международной продажи китов.

Актриса, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь освободить 11 косаток и 87 белух, которые находятся в центре передержки под Находкой в Приморском крае. Открытое письмо опубликовано на сайте фонда.

В своём обращении она также поблагодарила российское правительство за принятие важных мер по прекращению международной продажи морских млекопитающих.

— Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, ещё не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов, — говорится в письме актрисы.

Андерсон также выразила надежду, что правительство нашей страны будет вместе с российскими экологами и международными экспертами разрабатывать план по возвращению косаток и белух в дикую природу.