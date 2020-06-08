В Сеуле сообщили, что КНДР перестала выходить на связь по гражданской линии

КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи в координационном бюро между властями двух стран, при этом горячая линия связи между государствами функционирует исправно. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

О попытке плановой связи с соседним государством на брифинге сообщил представитель Министерства по делам национального объединения Республики Корея Ё Сан Ги. Он отметил, что с появления координационного бюро в сентябре 2018 года страны изо дня в день созванивались по два раза без сбоев.

Источник в Министерстве обороны Южной Кореи сообщил, что горячая линия двух стран работает нормально и в 9 утра (03:00 мск) военные двух корейских государств вышли на связь на участке западного побережья. Он уточнил, что линия связи на восточном побережье тоже исправно работает.