Учёные показали новое видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"

Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) предоставил организации "Гринпис" дополнительные видеозаписи освобождения белух из "китовой тюрьмы". Об этом сообщается на сайте института.
Напомним, что первых косаток и белух выпустили в море в конце июня. Ещё трёх косаток освободили 16 июля. ВНИРО опубликовал видео, но экологи потребовали дополнительных доказательств.
"Гринпис" привлекли к оценке роликов независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова, который подтвердил подлинность материалов и дал рекомендации по дальнейшему оформлению видеодокументов. В частности, эксперт посоветовал указывать тайм-коды.
Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Из-за ситуации с "китовой тюрьмой" правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для просветительских целей.
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