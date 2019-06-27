Первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили в море

На животных разместили спутниковые метки, которые позволят следить за их дальнейшей судьбой.

Двух косаток и шесть белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили в естественную среду. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

— Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, — уточнил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Маячки позволят учёным отслеживать перемещение спасённых животных и собирать данные об их поведении в естественной среде.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.

20 июня стало известно о начале операции по выпуску первых двух косаток из "китовой тюрьмы".