Перед похищением сын московского адвоката получил СМС с угрозами

Лайф узнал подробности похищения сына адвоката Константина Скрыпника в Москве. По данным источника, подростку приходили СМС с угрозами.

5 июня Константин Скрыпник обратился с заявлением о том, что его сын около пяти вечера ушёл из дома и не вернулся. При этом накануне учащемуся девятого класса пришло сообщение от неизвестного человека — школьника угрожали убить из-за профессиональной деятельности отца.

После похищения ребёнка на мобильный телефон адвоката пришло сообщение, которое гласило, что мальчик якобы в Цхинвале и, чтобы увидеть его живым, юристу требуется передать некие документы.

Благодаря слаженной работе следователей ребёнка нашли в подмосковной деревне Каменки-Дранишниково, а преступников задержали. Похитители удерживали подростка 36 часов, после чего отпустили, высадив из машины на обочине дороги. Возбуждено уголовное дело о похищении. За это злоумышленникам может грозить до 12 лет тюрьмы.