Перед похищением сын московского адвоката получил СМС с угрозами

Лайф узнал подробности похищения сына адвоката Константина Скрыпника в Москве. По данным источника, подростку приходили СМС с угрозами.
5 июня Константин Скрыпник обратился с заявлением о том, что его сын около пяти вечера ушёл из дома и не вернулся. При этом накануне учащемуся девятого класса пришло сообщение от неизвестного человека — школьника угрожали убить из-за профессиональной деятельности отца.
После похищения ребёнка на мобильный телефон адвоката пришло сообщение, которое гласило, что мальчик якобы в Цхинвале и, чтобы увидеть его живым, юристу требуется передать некие документы.
Благодаря слаженной работе следователей ребёнка нашли в подмосковной деревне Каменки-Дранишниково, а преступников задержали. Похитители удерживали подростка 36 часов, после чего отпустили, высадив из машины на обочине дороги. Возбуждено уголовное дело о похищении. За это злоумышленникам может грозить до 12 лет тюрьмы.
Отметим, что адвокат Скрыпник сейчас проходит важным свидетелем по делу ОПГ России Аслана Гагиева. Он давал показания против членов банды, которую обвиняют в убийстве 60 человек в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Среди жертв злоумышленников были силовики, чиновники и бизнесмены. Отец парня считает, что похищение связано с уголовным делом.