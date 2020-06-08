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Синоптик рассказала, когда в Москву придёт прохлада

Вместе с понижением температуры воздуха москвичей ждут грозовые дожди.

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жара в Москве спадёт 13 июня, при этом в столицу придут дожди. Об этом сообщает РИА "Новости".

Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями. К 13-му числу температура понизится в ночные часы — 12–17, дневная — 17–22, — отметила Позднякова.

А сегодня в Москве ожидается до 28 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь и переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до плюс 16 градусов.

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