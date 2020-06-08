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Отпросились на перекус. Лайф узнал подробности скандальной вечеринки с полицейскими в Сочи

Выяснилось, что правоохранители отмечали конец тяжёлой рабочей недели.

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Среди 13 сотрудников полиции из Дагомыса, решивших устроить весёлый пикник в кафе, двое находились при исполнении. Перед тем как присоединиться к коллегам, они отпросились у дежурного на перекус. Об этом Лайфу сообщил источник.

Собеседник рассказал, что собравшиеся за большим столом отмечали окончание тяжёлой недели.

При исполнении в момент инцидента находились водитель дежурной части и сотрудник патрульно-постовой службы. После проверки в их крови не нашли следов алкоголя или наркотических веществ. Часть их коллег находились в день пикника в отпуске, ещё несколько человек отдыхали после работы.

Как стало известно Лайфу, нарушители объяснили, что находились не в общественном месте, а на базе отдыха и рядом с ними не было "посторонних", кроме сотрудников заведения.

Ранее сообщалось, что полицейские из Дагомыса собрались в кафе во время карантина и устроили пикник, но внезапно в заведение нагрянула проверка из Управления собственной безопасности. Судя по кадрам с места неожиданной встречи, появление сотрудника УСБ не слишком впечатлило полицейских, они не сделали музыку тише и не отвлеклись от разговоров, пока проверяющий не потребовал встать и представиться.

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