НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"А то будете как я". Айза призвала россиянок не рожать от жадных мужчин

Девушка рассказала, что отцы её сыновей не оказывают никакой финансовой поддержки.

280
Post cover

Фото © Instagram / aizalovesam

Популярный блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина дала совет подписчицам. Она призвала девушек никогда не выходить замуж за жадных мужчин и не рожать от них детей.

По словам Айзы, лучше родить ребёнка от бедного человека, готового отдать последнюю копейку на игрушку для малыша. Анохина предупредила, что в противном случае можно оказаться в такой ситуации, с которой столкнулась она сама.

Два малыша и никакой финансовой поддержки! Я не жалуюсь, просто предупреждаю! Чтобы вам не было жалко моих бывших, — написала экс-супруга Гуфа в подписи к фото в "Инстаграме".

Часть подписчиков восхитилась мудростью Айзы, другие назвали пост "очередным хайпом".

Ранее блогер заявляла, что не настраивает сына Сэма против Гуфа.

Выбор редакции

Loading...