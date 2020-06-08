"А то будете как я". Айза призвала россиянок не рожать от жадных мужчин

Популярный блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина дала совет подписчицам. Она призвала девушек никогда не выходить замуж за жадных мужчин и не рожать от них детей.

По словам Айзы, лучше родить ребёнка от бедного человека, готового отдать последнюю копейку на игрушку для малыша. Анохина предупредила, что в противном случае можно оказаться в такой ситуации, с которой столкнулась она сама.

— Два малыша и никакой финансовой поддержки! Я не жалуюсь, просто предупреждаю! Чтобы вам не было жалко моих бывших, — написала экс-супруга Гуфа в подписи к фото в "Инстаграме".

Часть подписчиков восхитилась мудростью Айзы, другие назвали пост "очередным хайпом".