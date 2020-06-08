Глубина Марианской впадины оказалась на целый километр меньше, чем считалось

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов рассказал, что данные недавно измеренной глубины Марианской впадины (10 028 метров) оказались на одну тысячу меньше, чем показатели 1957 года. Об этом сообщает ТАСС.

— Судно времён СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий "Витязь" (подводный аппарат — прим. Лайфа) некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Всё это подлежит осмыслению и анализу, — сказал Денисов.

Специалист также отметил, что нельзя говорить о том, что предельная глубина Марианской впадины измерена. По его словам, это достаточно активное геологическое образование, которое подвержено изменениям.