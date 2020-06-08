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Пожилой японец пожертвовал почти 30 миллионов иен на преодоление последствий пандемии

Власти отметили, что воспользуются средствами для помощи жителям города Нары.

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Фото © Shutterstock

В японском городе Наре неизвестный мужчина передал властям 30 миллионов иен (более 18,8 миллиона рублей) на преодоление последствий распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщает газета "Майнити".

Как рассказал сотрудник городского муниципалитета, он не успел запомнить лицо мужчины, который пожертвовал деньги, японец в возрасте примерно 70 лет оставил в ведомстве бумажный пакет с несколькими стопками купюр и быстро покинул здание. Догнать неизвестного не удалось, а вместе с деньгами он оставил информационную брошюру, в которой говорится о выдаче каждому жителю страны пособия в размере 100 тысяч иен (почти 63 тысячи рублей). В тексте были подчёркнуты абзацы с информацией о поддержке бедных семей, улучшении образовательных учреждений и укреплении системы здравоохранения. Таким образом даритель указал, на что именно следует потратить средства.

Власти отметили, что высоко оценивают поступок мужчины и потратят пожертвования на помощь жителям Нары.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Японии собираются ввести программу специальных ваучеров для туристов на сумму 185 долларов (13 тысяч рублей) в день.

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