Мишустин заявил об открытии курортного сезона в России с 1 июля

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля.

— Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, — заявил премьер.

Мишустин напомнил, что с 1 июня уже некоторые учреждения вроде лечебно-оздоровительных комплексов и санаториев возобновили свою работу.

По мнению премьер-министра, туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших, но и самая перспективная. В связи с этим Роспотребнадзор составил список рекомендаций для всех организаций, где останавливаются туристы. Кроме того, был разработан комплекс мер, который позволит безопасно осуществлять перевозку путешественников до места пребывания.

Предполагается, что летом откроется десять новых направлений, включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.