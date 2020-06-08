Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
— Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством, — сообщил глава кабмина.
Оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса россияне продолжат получать поддержку со стороны властей, подчеркнул Мишустин.
Кроме того, российский премьер поручил до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики.