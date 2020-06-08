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Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

Отчасти такое развитие событий связано с поэтапным выходом регионов из карантинного режима.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

— Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством, — сообщил глава кабмина.

Оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса россияне продолжат получать поддержку со стороны властей, подчеркнул Мишустин.

Кроме того, российский премьер поручил до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики.

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