Дело экс-лидера Меджлиса крымско-татарского народа направлено в суд в Крыму

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-лидера Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и отправила его в суд. Об этом сообщается на сайте регионального главка СКР.

В ведомстве уточнили, что экс-главу запрещённого в России объединения обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ, небрежном хранении огнестрельного оружия, а также нелегальном приобретении и хранении боеприпасов.

Отмечается, что 2 мая 2014 года Джемилев сел в самолёт, выполнявший рейс Киев — Москва, и прибыл в аэропорт Шереметьево. Пограничники отказали ему во въезде на территорию страны, и он улетел обратно на Украину, но уже на следующий день незаконно перешёл госграницу в пункте пропуска "Армянск". Позже экс-главу Меджлиса* задержали.

Следствие также выяснило, что он хранил в сейфе в своём доме карабин калибра 7,62 миллиметра. У него также были боевые припасы для него. По данным СКР, сын Джемилева знал, где отец хранит ключи от сейфа, выкрал оружие и убил с его помощью человека в 2013 году.