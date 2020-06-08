Курс доллара снизился до 68,36 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился до 68,3575 рубля — на 0,5%. А курс евро составил 77,305 рубля, что на 0,33% ниже показателей предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Однако уже к 10:18 мск доллар поднялся до 68,49 рубля, а евро — 77,32 рубля.
В свою очередь на лондонской бирже ICE стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,25% — до $42,8 за баррель, а цена нефти сорта WTI увеличилась до $39,94. Это и послужило причиной укрепления российской валюты.