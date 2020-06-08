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Солист "Иванушек" рассказал, как чуть не умер после празднования дня рождения

После серьёзной травмы ему сделали трепанацию, чтобы вывести гематому.

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Фото © Instagram / kirillandreev71

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что однажды празднование дня рождения едва не закончилось для него трагедией. Своей историей он поделился в программе "Секрет на миллион".

Певец рассказал, что как-то раз в его день рождения сосед пригласил на вечеринку своего друга, с которым у артиста возник конфликт. В пылу ссоры они подрались, охранник мужчины ударил Андреева, после чего тот упал и ударился головой.

Придя в себя, он увидел "лужу крови" и перепуганных гостей.

После стычки его увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи зашили ему рану. Внутреннюю гематому не получилось вывести без операции, и в конце концов медики решили сделать трепанацию.

Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку, — вспомнил артист.

После врачебного вмешательства певец пошёл на поправку, однако спустя какое-то время у него случился приступ эпилепсии. Из-за этого он полтора года выходил на сцену в очках и до сих пор избегает мерцающего света, чтобы припадок не повторился.

Ранее экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о своей новой работе.

Кирилл Андреев — популярный российский певец, известный зрителям преимущественно как один из солистов группы "Иванушки International". В его жизни и творческой судьбе было множество интересных моментов. Он работал в качестве модели, снимался в кино, вёл развлекательные передачи на российском телевидении и, конечно же, занимался музыкой. В настоящее время Кирилл Андреев продолжает работать в проекте "Иванушки International", а также трудится над написанием новых песен для своей сольной карьеры. Кроме того, в последние годы артист ведёт активную политическую деятельность. Подробнее о биографии Андреева читайте на сайте uznayvse.ru.

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