Солист "Иванушек" рассказал, как чуть не умер после празднования дня рождения

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что однажды празднование дня рождения едва не закончилось для него трагедией. Своей историей он поделился в программе "Секрет на миллион".
Певец рассказал, что как-то раз в его день рождения сосед пригласил на вечеринку своего друга, с которым у артиста возник конфликт. В пылу ссоры они подрались, охранник мужчины ударил Андреева, после чего тот упал и ударился головой.
Придя в себя, он увидел "лужу крови" и перепуганных гостей.
После стычки его увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи зашили ему рану. Внутреннюю гематому не получилось вывести без операции, и в конце концов медики решили сделать трепанацию.
— Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку, — вспомнил артист.
После врачебного вмешательства певец пошёл на поправку, однако спустя какое-то время у него случился приступ эпилепсии. Из-за этого он полтора года выходил на сцену в очках и до сих пор избегает мерцающего света, чтобы припадок не повторился.
Ранее экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о своей новой работе.
Кирилл Андреев — популярный российский певец, известный зрителям преимущественно как один из солистов группы "Иванушки International". В его жизни и творческой судьбе было множество интересных моментов. Он работал в качестве модели, снимался в кино, вёл развлекательные передачи на российском телевидении и, конечно же, занимался музыкой. В настоящее время Кирилл Андреев продолжает работать в проекте "Иванушки International", а также трудится над написанием новых песен для своей сольной карьеры. Кроме того, в последние годы артист ведёт активную политическую деятельность. Подробнее о биографии Андреева читайте на сайте uznayvse.ru.