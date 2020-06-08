В Санкт-Петербурге пациент устроил поножовщину в реанимации

В палате реанимации Елизаветинской больницы в Петербурге произошла поножовщина. Один из пациентов пырнул двух других троакаром — острым хирургическим инструментом.

Один из пациентов, прибывший ночью 7 мая с рецидивом кровотечения, резко схватил троакар и ударил им двух человек. По данным источника Лайфа, 42-летний мужчина был совершенно адекватный, в сознании и лечился в стационаре около месяца, а в реанимации с ним случился нервный психоз.