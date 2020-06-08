В Санкт-Петербурге пациент устроил поножовщину в реанимации

В палате реанимации Елизаветинской больницы в Петербурге произошла поножовщина. Один из пациентов пырнул двух других троакаром — острым хирургическим инструментом.
Один из пациентов, прибывший ночью 7 мая с рецидивом кровотечения, резко схватил троакар и ударил им двух человек. По данным источника Лайфа, 42-летний мужчина был совершенно адекватный, в сознании и лечился в стационаре около месяца, а в реанимации с ним случился нервный психоз.
В результате от его действий пострадали две женщины (одной — 59 лет, другой — 61 год). Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии в реанимационном блоке. Сам нападавший тоже остаётся в отделении в связи с болезнью, поэтому забрать его в полицейский участок на данный момент не представляется возможным.