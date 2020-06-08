Устроивший стрельбу на юго-западе Москвы умер

Мужчина, устроивший ночью стрельбу на юго-западе столицы, умер в больнице. Об этом Лайфу сообщили в ГСУ СКР по городу Москве.

В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра квартиры стрелка следователи обнаружили нейростимуляторы. По предварительным данным, мужчина недавно пережил тяжёлый развод с женой.

Напомним, злоумышленник открыл огонь из охотничьего ружья из окна дома на улице Строителей недалеко от Ленинского проспекта. Очевидцы рассказали Лайфу подробности происшествия. По факту инцидента СКР сначала возбудил два уголовных дела, а потом и третье — после того как при задержании был ранен полицейский. Лайф выяснил личность злоумышленника.