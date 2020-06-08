Названы самые популярные смартфоны в России в 2020 году

Более 3% абонентов МТС пользуются продукцией Apple, а именно iPhone 7, что делает этот смартфон самым популярным в первом квартале 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сотового оператора, сообщает РБК.

Вторым по популярности стал Honor 10 Lite — дочерний бренд Huawei, а Honor 7S от этого же производителя занял четвёртую строчку рейтинга.

Лидерами также стали три модели Samsung Galaxy — A50, A10 и J1 2016. Также многие абоненты МТС пользуются и другими моделями iPhone, а именно — 5S, 6 и 6S. А завершает десятку самых популярных смартфонов в России Xiaomi Redmi Note 7.



Как отметили в МТС, по общей совокупности зарегистрированных в сети сотового оператора устройств с 2014-го по июнь 2020 года самым востребованным брендом стал Samsung, на смартфоны которого приходится 20%, а на продукцию Apple — только 11,6%. Доля гаджетов Huawei, в свою очередь, составляет 14%.