СМИ: Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить до 30 млн руб. в год

В кабмине обсуждают возможность ограничения размера зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, максимальную сумму выплат могут установить на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра РФ, то есть не более 30 миллионов рублей в год на одного руководителя. Исключения будут возможны по решению президента.
Отмечается, что правительство планирует унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров, привязав его к короткому перечню показателей эффективности.
Напомним, ранее эксперты составили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами. На первых строчках оказались Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом отмечается, что средний заработок в России за I квартал текущего года составил 48,3 тысячи рублей.