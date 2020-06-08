СМИ: Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить до 30 млн руб. в год

В кабмине обсуждают возможность ограничения размера зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, максимальную сумму выплат могут установить на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра РФ, то есть не более 30 миллионов рублей в год на одного руководителя. Исключения будут возможны по решению президента.

Отмечается, что правительство планирует унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров, привязав его к короткому перечню показателей эффективности.