НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

СМИ: Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить до 30 млн руб. в год

Исключения будут возможны по решению президента России.

72
Post cover

Фото © Shutterstock

В кабмине обсуждают возможность ограничения размера зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, максимальную сумму выплат могут установить на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра РФ, то есть не более 30 миллионов рублей в год на одного руководителя. Исключения будут возможны по решению президента.

Отмечается, что правительство планирует унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров, привязав его к короткому перечню показателей эффективности.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами. На первых строчках оказались Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом отмечается, что средний заработок в России за I квартал текущего года составил 48,3 тысячи рублей.

Выбор редакции

Loading...