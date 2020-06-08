Мишустин поручил до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики

— Организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, которые обеспечивают восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, — говорится в тексте поручения.

Напомним, 2 июня Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину план по восстановлению экономики. По словам премьер-министра, он предполагает активную политику в сфере занятости. Всего в нём три этапа, а стоимость его реализации составит около пяти триллионов рублей.