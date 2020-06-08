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Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с платными "ответами" к ЕГЭ

Их создатели в преддверии экзаменов собирают денежный "урожай", наживаясь на страхе школьников.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Высокий балл на ЕГЭ обеспечит качественная и честная подготовка. Выпускникам стоит избегать подозрительных сайтов, создатели которых обещают предоставить якобы правильные ответы к экзаменационным материалам за деньги, рассказали в "Роскачестве".

По словам специалистов, самым популярным способом мошенничества остаётся вариант с социальными сетями. Количество пабликов и каналов, в которых школьникам обещают разместить якобы корректные материалы ЕГЭ за несколько дней до экзамена, растёт. При этом сотрудникам Рособрнадзора ещё ни разу не удавалось обнаружить подлинных утечек.

Есть и те, кто усердно готовится, но настолько боится получить меньший балл, чем хотелось бы, что готов на всё — даже "гуглить" ответы и довериться незнакомцам, манящим заветными решениями, — пояснил замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

Он отметил, что такие "заведомо ложные пути" часто оборачиваются печальными последствиями для выпускников.

Ранее Лайф публиковал график сдачи единого государственного экзамена в 2020 году. Основной этап начнётся третьего июля — в этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, информатике и литературе.

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