Боксёр Пакьяо решил баллотироваться на пост президента Филиппин

Суперчемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Мэнни Пакьяо намерен стать президентом Филиппин, сообщает британское издание Sun.

Как рассказал бывший промоутер боксёра Боб Арум журналистам, Пакьяо планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах с 2022 года. В настоящий момент главой Филиппин является Родриго Дутерте, который занимает этот пост с 2016 года.

По словам Арума, Пакьяо уже пригласил его на инаугурацию после победы на выборах. Боксёр является членом Сената Филиппин и срок его полномочий истекает как раз в 2022 году.