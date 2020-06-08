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Мишустин поручил разработать возможность возобновления полётов за рубеж

От ответственных ведомств ожидают несколько вариантов развития авиационной отрасли.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Росавиация и Роспотребнадзор должны проанализировать возможность возобновления международного авиасообщения, ранее приостановленного из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое поручение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Подготовьте и представьте в Правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария, — цитирует распоряжение ТАСС. Соответствующий доклад должен быть представлен сегодня.

Основными исполнителями являются Росавиация и Роспотребнадзор, а также первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Отметим, что также от Росавиации и Роспотребнадзора ожидают несколько вариантов развития авиационной отрасли.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения.

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