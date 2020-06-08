Мишустин поручил разработать возможность возобновления полётов за рубеж

Росавиация и Роспотребнадзор должны проанализировать возможность возобновления международного авиасообщения, ранее приостановленного из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое поручение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Подготовьте и представьте в Правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария, — цитирует распоряжение ТАСС. Соответствующий доклад должен быть представлен сегодня.

Основными исполнителями являются Росавиация и Роспотребнадзор, а также первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Отметим, что также от Росавиации и Роспотребнадзора ожидают несколько вариантов развития авиационной отрасли.