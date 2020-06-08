В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязнённого грунта

За весь период работ по устранению последствий разлива топлива в Норильске специалисты собрали 16 994 кубометра загрязнённого грунта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

— За текущие сутки собрано и перемещено в промышленный отвал 5400 кубометров загрязнённого поверхностного грунта и ещё 200 кубометров собрано и откачено из различных мелких озёр и углублений, расположенных по периметру, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территориях, где сбор загрязнённого грунта невозможен, проведена обработка сорбентом.