В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязнённого грунта

За весь период работ по устранению последствий разлива топлива в Норильске специалисты собрали 16 994 кубометра загрязнённого грунта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
— За текущие сутки собрано и перемещено в промышленный отвал 5400 кубометров загрязнённого поверхностного грунта и ещё 200 кубометров собрано и откачено из различных мелких озёр и углублений, расположенных по периметру, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территориях, где сбор загрязнённого грунта невозможен, проведена обработка сорбентом.
Напомним, 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла авария, в результате чего вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива топлива возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Лайф показывал, как продвигаются работы по ликвидации последствий происшествия.