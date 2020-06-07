Вода красного цвета, тысячи тонн грязного грунта. Лайф публикует видео масштабных работ МЧС под Норильском

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На месте разлива топлива в Норильске уже изъято около 50 тысяч тонн загрязнённого грунта и собрано 949 кубометров водотопливной смеси. Лайф снял на видео, как продвигаются работы по ликвидации последствий аварии.
К району ТЭЦ-3 стянули более 500 человек и свыше 200 единиц техники. Сорбентом было обработано 22,6 тысячи квадратных метров территории. Сложности в сборе топлива с водной глади создают северный ветер и миграция пятен. Ожидается, что активная фаза ликвидации последствий разлива продлится две недели, после чего специалисты приступят к точечному сбору.
Авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.