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В России откроют более 10 новых туристических маршрутов

Обсуждается вопрос о предоставлении дополнительных льготных тарифов для семей с детьми.

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Российские авиакомпании и туристические операторы запускают новые внутренние маршруты, среди которых есть Байкал, Калининградская область и Горный Алтай. В ближайшее время появится больше десяти направлений, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что на новых внутренних маршрутах впервые заработают чартеры, что может сделать поездки ещё доступнее для россиян.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации есть все условия для десятикратного роста внутреннего туризма. Он также поднял вопрос о создании дополнительных льготных туристических тарифов для семей с детьми.

В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми. Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребёнок мог летом отдохнуть гарантированно, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Чернышенко призвал соотечественников отдыхать летом на родине.

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