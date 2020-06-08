В России откроют более 10 новых туристических маршрутов

Российские авиакомпании и туристические операторы запускают новые внутренние маршруты, среди которых есть Байкал, Калининградская область и Горный Алтай. В ближайшее время появится больше десяти направлений, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что на новых внутренних маршрутах впервые заработают чартеры, что может сделать поездки ещё доступнее для россиян.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации есть все условия для десятикратного роста внутреннего туризма. Он также поднял вопрос о создании дополнительных льготных туристических тарифов для семей с детьми.

— В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми. Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребёнок мог летом отдохнуть гарантированно, — приводит его слова ТАСС.