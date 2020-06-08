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"Что ему остаётся, бедолаге?" Лоза ещё раз ответил на шутку Киркорова об "аппендиците"

Музыкант вновь обратил внимание на критику певца в свой адрес. Он выразил недоумение по поводу того, зачем коллега по цеху о нём в принципе вспомнил.

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Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Виноградов Сергей

Композитор Юрий Лоза прокомментировал слова Филиппа Киркорова, назвавшего его аппендицитом. Музыкант предположил, что певец таким образом хотел его оскорбить.

Исполнитель хита "Плот" подчеркнул, что с Киркоровым не общается и никогда о нём не говорил. Он поставил под сомнение эрудированность коллеги, который стоит перед зеркалом "с утра до вечера".

Играть ни на чём не умеет, книжек не читал, что ему остаётся, бедолаге? Ему остаётся мучиться собственной гениальностью и собственным бездельем, — сказал Лоза в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Ранее музыкант заявлял, что Киркоров продемонстрировал безграмотность, назвав его аппендицитом, а не аппендиксом.

А ранее Юрий Лоза предложил жалующимся на нехватку средств артистам начать разгружать вагоны. Он пояснил, что люди, которым будет нечего есть, пойдут работать кем угодно.

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