84-летнего народного артиста СССР Армена Джигарханяна госпитализировали. Об этом Лайфу сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

Джигарханян находится в одной их клиник Москвы. По словам Согомоняна, состояние артиста врачи оценивают как удовлетворительное.

— Есть текущие проблемы со здоровьем, требующие поддерживающих профилактических мер. Состояние у него такое, что раз в 2–3 месяца требуется плановое обследование. Но, слава богу, сейчас проверили, там у него и лёгкие чистые, и почки. Никаких инсультов не было, — заверил Согомонян.

При этом экс-супруга актёра Виталина Цымбалюк-Романовская заявила изданию "Дни.ру", что у артиста может быть очередной инсульт и он находится в реанимации. Она выразила надежду, что этот страшный диагноз не подтвердится.