В Красноярском крае арестовали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

В Красноярском крае суд заключил под стражу 19-летнего жителя посёлка Нижняя Коя, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по региону.
Отмечается, что в ходе допроса злоумышленник частично признал вину. Правоохранители также провели следственный эксперимент.
Расследование уголовных дел, возбуждённых по факту произошедшего, продолжается. Оно находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.
Напомним, 1 июня в Красноярском крае обнаружили тело девочки, которая пропала 29 мая, в этот же день по горячим следам задержали 25-летнего местного жителя, который признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей. Накануне правоохранители задержали и второго подозреваемого.