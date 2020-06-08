В Красноярском крае арестовали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

В Красноярском крае суд заключил под стражу 19-летнего жителя посёлка Нижняя Коя, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по региону.

Отмечается, что в ходе допроса злоумышленник частично признал вину. Правоохранители также провели следственный эксперимент.

Расследование уголовных дел, возбуждённых по факту произошедшего, продолжается. Оно находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.