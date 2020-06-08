Названа стоимость самого дешёвого съёмного жилья в Москве

Самую дешёвую комнату в Москве можно снять за 10 тысяч рублей в месяц. Топ-лист самых доступных предложений составили специалисты "ИНКОМ-недвижимости", они не учитывали помещения в Новомосковском и Троицком округах.

Рейтинг возглавила комната в квартире на улице Софьи Ковалевской. Помещение расположено в пешей доступности от станции метро "Селигерская". Компанию будущему арендатору составит один сосед, проживающий в этой же квартире.

Второе место в списке заняла комната в квартире на улице Академика Янгеля. За неё арендодатель рассчитывает ежемесячно получать 10,5 тысячи рублей. На третьей позиции рейтинга расположилась комната с арендной ставкой 11 тысяч рублей, расположенная в 10 минутах езды от метро "Кузьминки".

Четвёртую и пятую строчки топ-листа заняли комнаты за 12 и 13 тысяч рублей соответственно.