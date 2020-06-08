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В Кремле заявили, что пока нет точных дат возобновления зарубежных авиарейсов

Пресс-секретарь президента отметил, что данным вопросом занимается правительство.

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Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет точных дат возобновления международного авиасообщения, этот вопрос находится в компетенции правительства.

Главной здесь движущей силой является всё-таки оперативный штаб в правительстве, который возглавляет его председатель. Но эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет, — сказал он.

Песков отметил, что премьер-министр страны Михаил Мишустин уже дал соответствующее поручение. И главным ведомством в этом вопросе является правительство.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росавиация предложит возобновить полёты в 15 стран уже с 15 июля.

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