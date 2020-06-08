Юрий Куклачёв рассказал, как выжил при землетрясении благодаря кошке

Впрочем, в Петербурге эти животные были на особом счету еще задолго до появления памятника. Кошки живут в петербургских музеях, многочисленных кофейнях и сувенирных магазинах. В этот день большой привет из Москвы им передал художественный руководитель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачёв. Он признался, что очень переживает, что его артисты сегодня лишены общения, ведь театр закрыт и посылать сигналы доброты в зрительный зал просто некому, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Кошки столько нежности дают! У них такое сильное биополе, такая энергетика, что они благоприятно воздействуют на весь организм. Вот на меня кошка ложится — и горло перестаёт болеть. Так что, у кого дома есть коты, обнимите их сегодня, — обратился Кулачёв к "котовладельцам".

Сам он в этот день вспоминает о том, как кошка однажды спасла ему жизнь. Это случилось во время землетрясения в Японии в 2011 году.

— Мы снимали телевизионный ролик в гостинице города Кобе. Вдруг кошка нахохлилась, как будто на неё собака напала. Я удивился: что это с ней? А она шмыгнула за дверь, и все телевизионщики, кто там был, схватили камеры, чтобы снимать её дальше. Выбежали из здания — и тут началось землетрясение, — вспоминает собеседник издания. — Гостиница упала на землю, а мы остались в живых.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки, а она от хозяина — может. За время эпидемии среди этих домашних животных было выявлено семь случаев инфицирования от человека.