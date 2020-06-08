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В Приморье завели дело против мужчины, решившего позагорать в чаше Вечного огня

Следствие скоро изберёт меру пресечения нарушителю.

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Правоохранители задержали мужчину, решившего позагорать в чаше Вечного огня в городе Артёме, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Вандализм". Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что злоумышленником оказался 25-летний житель города. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и обсуждают меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в городе Артёме Приморского края мужчина разлёгся в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Упёршись ногами в звезду в центре чаши, он прикурил от пламени сигарету.

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