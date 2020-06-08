Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря милосердию

Сострадание, взаимопомощь и милосердие помогли жителям России выдержать суровые испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что эти ценности — в характере народа, они были сформированы историей. Поэтому при обсуждении поправок к Конституции РФ особое внимание уделено вопросам социальной справедливости.

— Предложенные изменения в основном законе закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже раза в год, индексацию пенсий и пособий, — пояснил президент в ходе встречи с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.