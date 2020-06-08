В Кремле указали на превалирующую поддержку поправок в Конституцию РФ

Социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка россиянами поправок к конституции является превалирующей. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок. Об этом свидетельствуют почти все социологические исследования, — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что самые мощные политсилы России, "которые пользуются наибольшей поддержкой населения", также поддерживают поправки.

Песков добавил, что в стране есть партии, которые руководствуются политикой меньшинства, то есть "высказывают различные точки зрения", в том числе и против поправок. К примеру, КПРФ, где не поддержали обновление к Конституции РФ.