НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Кремле указали на превалирующую поддержку поправок в Конституцию РФ

Об этом свидетельствуют соцопросы.

41
Post cover

Фото © Pixabay

Социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка россиянами поправок к конституции является превалирующей. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок. Об этом свидетельствуют почти все социологические исследования, — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что самые мощные политсилы России, "которые пользуются наибольшей поддержкой населения", также поддерживают поправки.

Песков добавил, что в стране есть партии, которые руководствуются политикой меньшинства, то есть "высказывают различные точки зрения", в том числе и против поправок. К примеру, КПРФ, где не поддержали обновление к Конституции РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение всероссийского голосования. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. В Москве открылась запись на онлайн-голосование по поправкам в конституцию. Граждане должны подать заявки до 14:00 21 июня.

Выбор редакции

Loading...