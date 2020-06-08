В Москве электронное голосование по поправкам в конституцию будет идти шесть дней и завершится 30 июня. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, смогут проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства. Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя, — заявил Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы.