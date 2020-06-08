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В Москве электронное голосование по поправкам в конституцию будет идти шесть дней

Подать заявку на участие в нём можно до 14:00 21 июня.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В Москве электронное голосование по поправкам в конституцию будет идти шесть дней и завершится 30 июня. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, смогут проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства. Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя, — заявил Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение всероссийского голосования. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. В Москве открылась запись на онлайн-голосование по поправкам в конституцию. Граждане должны подать заявки до 14:00 21 июня.

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