В Москве электронное голосование по поправкам в конституцию будет идти шесть дней и завершится 30 июня. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
— Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, смогут проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства. Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя, — заявил Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение всероссийского голосования. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. В Москве открылась запись на онлайн-голосование по поправкам в конституцию. Граждане должны подать заявки до 14:00 21 июня.