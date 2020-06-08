Количество фейков в Сети в период пандемии выросло в 10 раз

В период пандемии CoViD-19 произошёл более чем десятикратный всплеск выявляемых в Интернете фейков, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

Сотрудники надзорного ведомства направили в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к ресурсам в Сети. Две трети из них — "для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции". При этом за весь 2019 год федеральная служба получила 134 таких требования, из них лишь 12 касались фейков.

В Генпрокуратуре отметили, что ситуацией вокруг пандемии пользуются в том числе мошенники. Они распространяют недостоверную информацию ради извлечения материальной выгоды. В частности, аферисты предлагают продажу поддельных пропусков, обещая россиянам беспрепятственное перемещение по Москве и другим регионам.