В Кремле заверили, что ЧП в Норильске не повлияет на планы РФ по освоению Арктики

Инцидент с разливом нефти на ТЭЦ в Норильске никак не отразится на планах РФ по освоению Арктики, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики и социальной сферы, — подчеркнул он.

Вместе с тем Песков заявил, что имеющиеся планы продолжат воплощать в жизнь в тесной привязке к экологическим и технологическим нормам и правилам.

Он также отметил, что с подачи Ростехнадзора в стране проведут внеплановую инвентаризацию всех потенциально опасных промактивов, чтобы исключить вероятность повторения ЧП в будущем.