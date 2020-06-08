В Кремле заверили, что ЧП в Норильске не повлияет на планы РФ по освоению Арктики

Инцидент с разливом нефти на ТЭЦ в Норильске никак не отразится на планах РФ по освоению Арктики, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики и социальной сферы, — подчеркнул он.
Вместе с тем Песков заявил, что имеющиеся планы продолжат воплощать в жизнь в тесной привязке к экологическим и технологическим нормам и правилам.
Он также отметил, что с подачи Ростехнадзора в стране проведут внеплановую инвентаризацию всех потенциально опасных промактивов, чтобы исключить вероятность повторения ЧП в будущем.
Напомним, 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла авария, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива топлива возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Лайф показывал, как продвигаются работы по ликвидации последствий происшествия.