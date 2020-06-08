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"Заперся в библиотеке". Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом

Несколько дней назад у политика заложило уши и поднялась температура. Несмотря на отсутствие симптомов инфекции, он решил сдать тест на наличие CoViD-19 в организме.

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Фото © instagram.com / evgeniyroizman

У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус. Об этом он сам рассказал в посте в Instagram.

По словам политика, после появления температуры и проблем с горлом и ушами он оправился за два дня, но всё же решил сдать анализ. Результат теста оказался положительным.

Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь, — написал Ройзман под фото с котом.

Экс-мэр Екатеринбурга призвал подписчиков отнестись к ситуации вокруг пандемии серьёзнее. Он пожелал выздоровления всем, кого коснулась инфекция.

Ранее коронавирус был выявлен у главного раввина России Берла Лазара. Состояние его здоровья не вызывает у врачей особых опасений.

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