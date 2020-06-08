Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман опроверг информацию, что ходил без маски на фестивале в Москве

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердился коронавирус, опроверг сообщения о том, что он, болея CoViD-19, ходил без защитной маски на книжном фестивале в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Я не был в Москве. Я на самом деле соблюдал всевозможные меры, ко всему относился серьёзно. Я даже тренировался в одиночку, — заявил Ройзман.
Напомним, о том, что он заболел коронавирусом, бывший мэр Екатеринбурга сообщил сегодня. Евгений Ройзман рассказал, что несколько дней назад у него заложило уши и поднялась температура. Тест подтвердил заболевание. Политик рассказал, что "заперся в библиотеке". Позднее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Ройзман якобы ещё 7 июня ходил по московскому книжному фестивалю без средств индивидуальной защиты.