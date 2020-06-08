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МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Преступление злоумышленники спланировали в 2017 году.

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Видео © МВД России

МВД России опубликовало кадры задержания троих мужчин, которых подозревают в нападении на инкассаторов в Красноярске. Спецоперация проводилась в нескольких районах города.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что нападение злоумышленники спланировали ещё в 2017 году. Для этого они купили машины и регулярно тренировались в стрельбе из оружия.

Кроме того, предполагаемый организатор преступления специально собирал в парикмахерских волосы, которые после нападения подкинул в салон машины. Так он пытался отвести от себя подозрения.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее Лайф рассказывал, что правоохранители уже изъяли у подозреваемых часть похищенных средств.

Напомним, в результате нападения на инкассаторов, которое произошло утром 30 мая, пострадало два человека, а злоумышленники смогли завладеть суммой в размере около 2,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". За любую ценную информацию о преступниках было объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Злоумышленников задержали, ими оказались трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения.

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