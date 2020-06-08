Путин подписал закон о создании регистра сведений о жителях России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Закон поможет систематизировать сведения, которые содержатся на муниципальных и государственных информационных ресурсах. Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба. Она же будет отвечать за защиту содержащейся в нём информации.

Регистр будет включать сведения как о россиянах, так и об иностранных гражданах, проживающих в РФ. В нём будут храниться базовые сведения о физических лицах: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, а также дополнительные — родственные связи, семейное положение.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.